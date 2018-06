Comunali: caos verbali a Siracusa

(ANSA) - SIRACUSA, 12 GIU - Sarà l'ufficio centrale elettorale del Comune a integrare nei prossimi giorni i risultati delle elezioni a Siracusa. Lo spoglio delle schede è stato concluso nelle 123 sezioni, ma i presidenti di alcuni seggi non hanno compilato tutti i verbali, lasciando i fogli in bianco. In una sezione manca il verbale relativo ai candidati sindaco, in 5 sezioni i voti per le liste e in 8 sezioni i voti di preferenza. L'ufficio elettorale nei prossimi giorni aprirà i plichi che sono stati sigillati per trovare i numeri e integrarli, procedendo poi a una verifica complessiva. Un controllo necessario per la proclamazione del ballottaggio e poi per verificare le preferenze di ogni candidato.