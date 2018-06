Calcio: Stellone, sono concentrato

(ANSA) - PALERMO, 12 GIU - "Sicuramente è emozionante affrontare il Frosinone, lì ho passato anni importanti, appena smesso di giocare abbiamo costruito qualcosa di importante, portando giovani in prima squadra, portando la squadra in Serie A e ora è una società solida dotata di stadio e centro sportivo.

Ma al fischio d'inizio questo sarà ovviamente il passato: è una gara particolare ma vedrò di resettare, sono concentratissimo".

Lo dice Roberto Stellone, alla vigilia della finale d'andata dei playoff per la Serie A. "La strategia sarà sui 180 minuti - aggiunge - ma la vittoria vogliamo ottenerla subito e cercheremo di osare di più in questa partita d'andata".

"Qualche cambio lo faremo per scelta tattica - spiega - ripeto niente bocciature. Non so dare vere risposte, solo oggi nel test e nelle prove sulle palle inattive parlerò con i giocatori e verificherò chi potranno essere i titolari: voglio giocatori pronti, ma abbiamo una rosa ampia che ci permetterà di non snaturare le caratteristiche della squadra".