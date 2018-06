Arte: tele di Nicolicchia a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 GIU - Traveling colors. E questo il titolo della mostra di pittura di Mauro Nicolicchia che si inaugurerà giovedì 14 giugno alle ore 18,30 presso The Apartment (via Quintino Sella, 48/a, Palermo). Si tratta di una esposizione di una ventina di tele, prodotte dal 2008 fino al 2017, con grande rilevanza al tema del colore come strumento fondante della percezione della realtà. Una parziale sintesi di un lungo lavoro di ricerca avviato da circa trent'anni. "Il suo modulo espressivo finisce per creare, consapevolmente o inconsapevolmente, una relazione tra l'autore e l'osservatore", affermano i critici d'arte. La serata di apertura sarà arricchita dal contributo musicale di Eleonora Fiorentino, Giorgia Cravotta, Dario Tagliareni e Ugo Sortino. La mostra rimarrà allestita fino al 28 giugno. L'iniziativa è promossa da The Apartment in collaborazione in collaborazione con l'Associazione Kandinskij, l'Azienda Vinicola Astoria Wines e l'Associazione Deva Culture. Nicolicchia è nato nel maggio del '61 a Palermo