Sulla ''Vespucci'' si fa differenziata

Sulla nave scuola della Marina militare Amerigo Vespucci i 270 uomini dell'equipaggio fanno la raccolta differenziata. In una zona dell'imbarcazione ci sono dei grossi contenitori dove si raccoglie la carta, il vetro, carta cartone e anche l'umido. "Il rispetto per l'ambiente è una delle attività principali della Vespucci - dice un ufficiale della Marina durante la visita - La raccolta differenziata è una delle priorità per migliorare l'ambiente in cui viviamo". Alcuni visitatori della nave hanno ironizzato sulla situazione dei rifiuti a Palermo dove la differenziata non decolla e i turni di raccolta saltano spesso.