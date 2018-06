Noe sequestra discarica nel Ragusano

(ANSA) - SCICLI (RAGUSA), 9 GIU - Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Catania hanno sequestrato l'impianto di trattamento rifiuti Acif servizi, di contrada Cuturi a Scicli, nel Ragusano perché ritenuto sprovvisto di autorizzazioni. Il Noe spiega di avere riscontrato, fin dal 2016, l'assenza dei titoli necessari all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Il sequestro preventivo riguarda l'intero complesso costituito da un'area di circa 10.000 mq. con due capannoni industriali, un impianto trattamento rifiuti allo stato liquido e numerosa altra attrezzatura ed impiantistica utilizzata per la gestione dei rifiuti. Il provvedimento è stato convalidato dal Gip di Ragusa, su richiesta della Procura Iblea. L'ipotesi di reato per la quale sono in corso le indagini a carico dell'amministratore unico e responsabile tecnico dell'azienda è illecita gestione di rifiuti. A lui è stato affidato in custodia tutto quello che è stato sequestrato dai carabinieri del Noe.