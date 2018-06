Pd: Martina, aprire fase costituente

(ANSA) - SIRACUSA, 08 GIU - "Penso che si debba fare un lavoro di ripartenza e rilancio per l'alternativa a Lega e Cinque Stelle. E sono d'accordo con chi come Prodi indica innanzitutto un nuovo impegno di apertura e coinvolgimento". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a Siracusa.

"Io ho sempre pensato il nostro prossimo congresso così.

Serve una nuova fase costituente del Pd e del centrosinistra - ha aggiunto - dove coinvolgere direttamente associazioni, sindacati, Terzo Settore, sindaci. E nuove idee in grado di riprogettare il profilo politico e culturale del Pd e la sua missione per il cambiamento e la giustizia sociale".