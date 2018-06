Droga:30 anni a boss Picanello,arrestato

(ANSA) - CATANIA, 7 GIU - La polizia ha arrestato a Catania Marco Battaglia, 49 anni, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del ruolo direttivo e la finalità mafiosa per il gruppo del rione Picanello del clan Santapaola-Ercolano. Nei suoi confronti la squadra mobile ha eseguito una misura cautelare emessa dopo la sentenza di primo grado, di due giorni fa, che lo ha riconosciuto colpevole dei reati contestati e condannato a 30 anni di reclusione. L'uomo era stato arrestato nel novembre 2010 in esecuzione di misura cautelare emessa nell'ambito dello stesso procedimento, per spaccio di sostanze stupefacenti. E' stato rinviato a giudizio e, durante il dibattimento, a seguito di iniziativa della Procura, corroborata da dichiarazioni di pentiti, che lo indicavano come soggetto attivamente inserito nel narcotraffico, gestore di alcune piazze di spaccio riconducibili al gruppo di Picanello, gli sono stati contestati i reati per cui è stato condannato.