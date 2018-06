Turismo: in camper coast to coast raccontano l'altra Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 6 GIU - Lo hanno ribattezzato Every day Sicily. E' un viaggio coast to coast in camper per la Sicilia, come nel film diventato un mito. Per un mese un team di cinque comunicatori, guidato da Giuseppe La Rosa, girerà l'isola, per raccontarne scorci unici e tesori d'arte, in una chiave comunicativa nuova: con un tam tam di post sui social network da Facebook a Instagram. Il format creato da La Rosa punta a coniugare tradizione e innovazione per raccontare la Sicilia delle piccole realtà imprenditoriali e artigiane, suggerendo itinerari turistici alternativi ai circuiti 'tradizionali'. Si parte il 6 giugno da Siracusa, trenta le tappe in programma per promuovere nuove forme di turismo: quello sensoriale, esperienziale enogastronomico e sportivo. E così il team si cimenterà in arrampicate nel siracusano, racconterà le zone dell'isola dove praticare il kite surf, come ad esempio il golfo di Gela, porterà gli utenti alla scoperta del villaggio bizantino di Calascibetta e nei campi di Cianciana, nell'agrigentino, dove in questo periodo si raccolgono i gelsi e ancora a scoprire i mercati rionali di Palermo con una cooking class a bordo di un perchereccio.

"L'obiettivo dell'iniziativa, che si concluderà il 30 luglio, è divulgare itinerari esperienze e realtà - dice Giuseppe La Rosa - e condividere l'entusiasmo di un viaggio semplice, raccontato attraverso i social, con immagini video e foto. Il tour di 30 tappe, si svilupperà in camper attraverso tutta l'isola toccando luoghi particolarmente suggestivi, dove si trovano attività imprenditoriali, artigiane e locali che vogliono far conoscere la loro professionalità". (ANSA).