Libri: per Maria Giambruno La bellezza è un aquilone

(ANSA) - PALERMO, 6 GIU - Cosa è la Bellezza? A cosa serve circondarsi del bello? Siamo ancora capaci di riconoscere la nostra unicità e farci testimoni e costruttori di Bellezza? A tutte queste domande, indicando anche una possibile via per la felicità, prova a dare una risposta un libro, scritto dalla giornalista Maria Giambruno, "La bellezza è un aquilone" - Angelo Mazzotta editore, che attraverso brevi saggi ci propone alcune esperienze utili a riconoscere le diverse espressioni della bellezza. Il volume sarà presentato all'Orto Botanico di Palermo sabato 9 giugno alle ore 19.15, nell'ambito di Una marina di libri. Oltre all'autrice, che ha ideato e costruito con passione e impegno il Festival dell'editoria come presidente del CCN Piazza Marina & Dintorni, parteciperanno all'evento Giulio Cusumano, Patrizia Di Dio, Tanino Bonifacio, Yustena Malinowska, Federico Nizza.

"Tutti noi, come aquiloni - osserva Maria Giambruno - siamo nati per librarci nell'aria: qualche volta lo facciamo sognando, qualche altra pregando o dedicandoci con passione alle mille attività quotidiane. Talvolta ci incastriamo nelle siepi della vita e il filo che governa i nostri movimenti ci impedisce di seguire il vento e assecondare le correnti dell'anima. È in questi momenti che il libro si rivelerà un prezioso volano.

Perché non è difficile tornare a volare: basta, un sorriso inatteso, un alito di vento per alzarsi oltre le nuvole".