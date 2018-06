Arte: mostre, incontri e convegni in Sicilia per Bias 2018

(ANSA) - PALERMO, 6 GIU - Continuano con successo gli appuntamenti della seconda edizione della Biennale Internazionale di Arte Sacra Contemporanea, Bias. In particolare, venerdì 8 giugno alle ore 9.30 si svolgerà il convegno Diritto ed economia dell'arte, presso la Sala Kounellis al Museo Belmonte Riso, come nella precedente edizione, un appuntamento giuridico ed economico per gli operatori dell'arte, con docenti, professionisti, universitari ed esponenti della FUIS, membro della World Intellectual Property Organization. Il 13 giugno a Villa Malfitano Whitaker, in seno alla personale dal titolo Dodeca-Band degli artisti di Bias Gallery, Rosa Mundi, Ezio Ciacciarella e Federico Bonelli, BIAS presenterà anche il Manifesto della Bellezza ideato da Giuseppe Nuccio Iacono, Daniele Pavone, Antonio Sortino Trono e Giancarlo Tribuni SIlvestri, sottoscritto dalla stessa Direttrice della Bias, Chiara Modìca Donà dalle Rose. Lo stesso giorno sempre a Villa Withaker verrà presentata la personale di altri due artisti con le personali di Andrea Pacanowski e Camilla Ancillotto, in Senso, alle ore 17.00. Il 20 giugno al Castello Arabo Normanno di Salemi verranno invece aperti i lavori del convegno di architettura e Arte Pubblica, con docenti internazionali, dal titolo The Garden Gate. Valle del Belice.

Architettura, ingegneria, scienza del restauro, collezionismo, diritto, fiscalita ed economia, sul tema della ricostruzione delle città e dei luoghi martoriati dal terremoto nella valle del Belice 50 anni dopo. Il 28, 29 e 30 giugno, invece, sarà la volta della Convention internazionale di botanica dal paesaggio naturale a quello culturale, Botany at the Intersection of Nature, Culture, Art and Science, presso il Baglio Florio del Parco archeologico di Selinunte, altra sede privilegiata della Bias 2018.