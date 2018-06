Tennis: Djokovic ko, lacrime Cecchinato

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Quattro set, conclusi con un interminabile tie break concluso 13-11, per eliminare un momumento del tennis come Novak Djokovic. Marco Cecchinato si è sciolto in lacrime dopo l'impresa compiuta sul centrale del Roland Garros per raggiungere la semifinale del secondo slam della stagione. Prossimo avversario di Cecchinato, giovedì, sarà l'austriaco Dominic Thiem.

Era dal 1978 che un azzurro non andava così avanti a Parigi: quaranta anni fa a scrivere l'impresa fu Corrado Barazzutti.