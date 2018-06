Vigile schiaffeggiato da automobilista

(ANSA) - PALERMO, 04 GIU - Un automobilista ha aggredito un agente della polizia municipale in piazza Rivoluzione a Palermo.

Un invito a lasciare l'area pedonale si è trasformato in aggressione a pubblico ufficiale. È successo sabato sera, mentre una pattuglia della polizia municipale vigilava sul rispetto della zona pedonale. L'uomo, a bordo di una Smart, arrivato davanti ai vigili, si stava introducendo nel flusso più corposo di pedoni, rifiutando l'invito degli agenti di non eseguire la manovra. Il conducente ha iniziato ad urlare, insultando i vigili e minacciandoli di morte e mentre si procedeva alla sua identificazione, ha continuato ad inveire, sferrando uno schiaffo ad uno degli agenti, colpendo violentemente con lo sportello della macchina una vigilessa. Sono intervenuti i carabinieri in abiti civili che hanno tentato di identificare l'uomo, ma l'automobilista, nella confusione è riuscito a dileguarsi. Tramite la targa, la centrale operativa della polizia municipale è risalita all'identità dell'uomo, F.V. di 46 anni.