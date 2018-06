Set cinematografici, traffico rivoluzionato a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 04 GIU - Traffico rivoluzionato a Palermo per due set cinematografici. Il primo film è quello di Daniele Luchetti che vede come protagonista Pif dal titolo "Momenti di trascurabile felicità" e il secondo dal titolo provvisorio "Tutto il giorno davanti", di Luciano Manuzzi, tratto e ispirato alla vita di Agnese Ciulla, durante il periodo in cui fu assessore alle attività sociali per il Comune di Palermo. Il comando di polizia municipale ha emesso un'ordinanza per consentire alla Oplon Film di potere girare le scene dal 3 al 15 giugno. Sono previste limitazioni della circolazione in salita Partanna, piazza Marina, via Merlo, piazza Cattolica/Vicolo dei Corrieri, via Calascibetta, via Alessandro Paternostro, viale dei Pioppi, Piazzale Giove, via Venere, Foro Italico Umberto Primo, Piazza Monte di Pietà, via Francesco Raimondo/Piazza delle Stimmate, Piazza Verdi, Piazza Beati Paoli, via Roma, via Epicarmo, via Monteleone, Piazzetta Monteleone, Piazza dei Quartieri. E oggi e domani in piazze Castelnuovo e Settimo.