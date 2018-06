Morace, cerco acquirenti per il Trapani

(ANSA) - PALERMO, 4 GIU - Dopo la mancata promozione in serie B, il patron del Trapani, Vittorio Morace, vuole cedere la società. "Con grande dispiacere devo informare i tifosi, dopo più di 12 anni di entusiasmo, passione e dedizione al progetto 'Trapani calcio', di non avere più forza di continuare", si legge in una lettera di Morace. "Le note vicende giudiziarie - prosegue - aggravate dall'età e dal mio stato di salute, mi hanno profondamente segnato e sconvolto la mia famiglia e il nostro modo di vivere. Ho affidato ai miei consulenti di fiducia il compito di consegnare idealmente il titolo alla città di Trapani affinché esponenti delle professioni, dell'imprenditoria, del commercio e del tessuto produttivo possano proporsi per rilevare il Trapani calcio e garantire la prosecuzione dell'attività sportiva".