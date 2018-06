Medici Senza Frontiere a Una Marina di libri

(ANSA) - PALERMO, 4 GIU - Medici Senza Frontiere parteciperà da venerdì 8 giugno a domenica 10 giugno a Palermo alla nona edizione di Una Marina di libri, il festival letterario più grande della regione, per raccontare la propria azione medico-umanitaria attraverso testimonianze, immagini ed emozioni. All'interno dell'Orto Botanico, sede del festival, saranno diversi gli appuntamenti organizzati da MSF.

Venerdì 8 giugno alle 16.30 presso la fontana dell'Orto Botanico si terrà l'incontro "Da 25 anni nessun eroe, solo persone" un incontro con la nuova presidente di MSF Italia, la Claudia Lodesani, per conoscere le sfide che l'organizzazione, giunta ai suoi 25 anni di presenza in Italia, sta affrontando in contesti come Yemen, Siria e Sud Sudan, oltre che la nuova campagna di MSF #Umani, un invito alla solidarietà attraverso cinque emozioni che accomunano tutti. A moderare l'incontro ci sarà Raffaella Daino, giornalista di Sky Tg24. Sempre venerdì, alle 19.30 presso i Bambù, Claudia Lodesani parteciperà alla presentazione del libro di Francesco Viviano e Alessandra Ziniti "Non lasciamoli soli. Storie e testimonianze dall'inferno della Libia". Sabato 9 giugno alle 13.00, la Sala Lanza dell'Orto Botanico ospiterà l'intervista di Alessio Mamo, premiato al World Press Photo 2018 nella categoria People, e Marta Bellingreri, insieme autori del reportage realizzato all'ospedale di chirurgia ricostruttiva di MSF ad Amman, che in 10 anni ha ricoverato 4.400 pazienti, principalmente iracheni, siriani e yemeniti. Durante l'incontro, moderato da Chiara Palombella, ufficio stampa e pubblicazioni di MSF, verranno proiettate alcune foto tratte dal reportage.

Venerdì, sabato e domenica, inoltre, verrà allestito un desk a cura dei volontari del gruppo di Palermo di MSF con materiale informativo, merchandising e i visori 360° della #MSFExperience, che permetteranno a chi li indosserà di fare un viaggio virtuale in alcuni progetti di MSF nel mondo.(ANSA).