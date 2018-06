Turismo: riapre il Club Med a Cefalù

(ANSA) - CEFALU' (PALERMO), 3 GIU - Da villaggio di capanne a resort di fascia alta. Dopo 61 anni il fascino è rimasto quello del "Village Magique" acquistato nel 1957 ma ora il Club Med di Cefalù ha fatto un salto di qualità diventando il simbolo delle nuove strategie del gruppo francese, il primo Exclusive Collection Resort del Mediterraneo: una struttura a cinque tridenti.

"Siamo orgogliosi di avere coronato il sogno della rinascita di un mito", ha detto il presidente del Club, Henri Giscard d'Estaing, nella cerimonia di riapertura del resort chiuso nel 2005 e riaperto oggi dopo una ristrutturazione costata quasi 90 milioni. La risposta del mercato è stata molto favorevole: le prenotazioni per la stagione estiva arrivano già all'80 per cento della capacità ricettiva.

Per gestire le oltre 300 camere, i servizi, una villa settecentesca, tre ristoranti verranno impiegate 400 persone.

Non tutti i dipendenti della vecchia struttura sono stati riassunti: alcune decine hanno manifestando davanti ai cancelli del resort.