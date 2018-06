Stabilizzati 12 medici al Civico Palermo

(ANSA) - PALERMO, 2 GIU - Nell'ospedale Civico di Palermo è stata deliberata la stabilizzazione di ulteriori 12 dirigenti medici. Si tratta di specialisti per le unità operative di pronto soccorso, medicina, ortopedia, terapia intensiva, pediatria, cardiologia e chirurgia pediatrica. Si aggiungono al personale già assunto grazie all'utilizzo delle graduatorie attive e attraverso le procedure di mobilità e stabilizzazione, che ad oggi hanno consentito la contrattualizzazione a tempo indeterminato di oltre 130 nuovi dipendenti. "Soddisfatti per essere riusciti a festeggiare il 2 giugno assumendo a tempo indeterminato altri 12 professionisti, che in questi anni hanno assistito i nostri pazienti con sacrificio e senso del dovere. Continueremo ad impegnarci per garantire stabilità, certezza dei diritti'', dice il commissario del Civico Giovanni Migliore.