Teatro: stagione Biondo,'de-generazioni'

(ANSA) - PALERMO, 1 GIU - "de-generazioni" è il titolo della nuova stagione del Teatro Biondo, presentata a Palermo dal direttore artistico Roberto Alajmo, con il presidente della fondazione Gianni Puglisi, l'assessore comunale alla Cultura Andrea Cusumano e l'assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo. "Generazioni a confronto: padri e figli, maestri e allievi - ha detto Alajmo - ma anche degenerazioni, alterazioni di simboli, di valori, di utopie".

"L'anniversario del '68 allunga la sua ombra anche sulla stagione teatrale dello Stabile di Palermo per indagare gli scontri generazionali - ha continuato Alajmo - e ragionare su utopie, tradimenti, paure e desideri inappagati".

"Le rane" di Aristofane è lo spettacolo che il 24 ottobre inaugura la stagione, portato in scena da Ficarra e Picone reduci dal successo ottenuto con la pièce a Siracusa. "Bestie di scena", di Emma Dante, che doveva inaugurare la scorsa stagione, viene recuperato ai primi d'ottobre.

Dieci gli spettacoli in sala grande e 14 in sala Strehler. Molti i classici: "La tempesta" di Shakespeare il 7 dicembre, per la regia di Roberto Andò e Renato Carpentieri nei panni di Prospero. Il primo febbraio le "Sorelle Materassi", tratto dal romanzo di Aldo Palazzeschi; il 22 "Spettri" di Ibsen, con Micaela Esdra, diretta da Walter Pagliaro.

Torna Eduardo con "Questi fantasmi", riletto da Marco Tullio Giordana. Ad aprile il capolavoro di Pirandello, "Sei personaggi in cerca d'autore" è in scena con la regia di Luca De Fusco. A maggio torna l'Orchestra di Piazza Vittorio con il "Don Giovanni di Mozart. E non manca la nuova drammaturgia: tra gli altri, "Abisso" di Davide Enia, "Chi vive giace" di Roberto Alajmo, "456" di Mattia Torre, uno degli autori della serie tv Boris; un "Faust" secondo Vincenzo Pirrotta e il gradito ritorno di Elisabetta Pozzi con "Una bestia sulla luna" di Kalinoski; "Ifigenia in Cardiff" di Gary Owen, "L'ammazzatore" di Rosario Palazzolo.