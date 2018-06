Sanità: Barbara Cittadini nominata Cavaliere del Lavoro

(ANSA) - PALERMO, 1 GIU - Nuovo prestigioso riconoscimento per Barbara Cittadini, dopo la recente elezione a presidente di Aiop Nazionale: verrà nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica.

Barbara Cittadini, imprenditrice della sanità siciliana e prima donna al vertice di Aiop, da anni è alla guida della Casa di Cura "Candela Spa" ed è impegnata in prima persona nello sviluppo della rete sanitaria privata accreditata in Sicilia, una componente importante del servizio sanitario regionale.

"È un riconoscimento ampiamente meritato - ha commentato il già presidente di Aiop nazionale Gabriele Pelissero - perché Barbara Cittadini in questi anni ha saputo interpretare i cambiamenti e le necessità del suo territorio, costruendo un rapporto proficuo e solido con le istituzioni regionali, con l'unico scopo di migliorare e far crescere l'accesso a cure di qualità per tutti i siciliani. In questi anni ha lavorato con me come vice presidente nazionale, conosco il suo impegno e sono certo che farà un grande lavoro a livello nazionale per rappresentare al meglio il nostro comparto".(ANSA).