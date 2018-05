Corte Conti,condannato ex capocentro Dia

(ANSA) - PALERMO, 31 MAG - I giudici della Corte dei Conti hanno condannato Angelo Bellomo, ex capo centro della Direzione investigativa antimafia di Catania e oggi vicario della questura di Ragusa, a risarcire lo Stato di 22 mila euro per le spese di un appartamento in affitto solo sulla carta e per missioni ritenute fantasma. Le indagini sono state eseguite dai finanzieri dei nuclei di polizia tributaria di Catania e Caltanissetta. Secondo quanto accertato dalle indagini l'ex capo centro della Dia non avrebbe mai abitato nell'appartamento in piazza Nettuno a Catania. Un alloggio di servizio per il quale aveva chiesto alla prefettura il rimborso di 16 mila euro. Altri 5 mila euro rimborsati sono stati contestati dalla Corte dei Conti per le missioni che Bellomo disse di avere effettuato nel 2013. Risultava essere stato in giro per alcune città siciliane. In realtà, ed ecco la contestazione dei pm ordinari e contabili, le missioni sarebbero state "attestate falsamente".