Parigi, Cecchinato al terzo turno

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Marco Cecchinato si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros, secondo Slam stagionale e unico sulla terra battuta. Il 25enne azzurro, numero 72 del ranking mondiale, ha piegato in 3 set con il punteggio di 6-1 7-6 (7-1) 6-1 l'argentino Marco Trungelliti, ripescato come lucky loser dopo il forfait dell'australiano Nick Kyrgios. Il sudamericano, che era già a Barcellona, aveva fatto un viaggio in auto di 10 ore per poi scendere in campo e battere al primo turno l'australiano Bernard Tomic.