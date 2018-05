Natoli a guida Camera Commercio nissena

(ANSA) - PALERMO, 30 MAG - L'ex magistrato Gioacchino Natoli è il nuovo commissario straordinario della Camera di commercio di Caltanissetta. Lo ha nominato il governo Musumeci dopo aver revocato il Consiglio camerale per le dimissioni di un terzo dei componenti, formalizzate a seguito della vicenda giudiziaria di Antonello Montante, presidente di quella Camera di commercio, arrestato nei giorni scorsi. Natoli, palermitano, in pensione da qualche mese, è stato componente del pool antimafia insieme a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, presidente della Corte d'appello di Palermo, con una parentesi da membro togato del Consiglio superiore della magistratura. L'ultimo incarico prima di andare in quiescenza è stato quello di capo del dipartimento 'Organizzazione giudiziaria' del ministero della Giustizia.

"Ringrazio Natoli - ha commentato Nello Musumeci - per la disponibilità e sono certo che la sua autorevolezza e competenza sapranno essere guida sicura dell'ente camerale nisseno, in questa fase particolarmente delicata".