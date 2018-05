Montante:Fava,ascolteremo giornalisti

(ANSA) - PALERMO, 30 MAG - Una dozzina di giornalisti sarà ascoltata dalla commissione regionale Antimafia, che intende capire l'eventuale ruolo che abbiano avuto per agevolare il 'sistema Montante' e gli eventuali benefici che abbiano ricevuto. Il presidente dell'Antimafia, Claudio Fava, ha fornito in conferenza stampa, a Palazzo dei Normanni, un elenco di nomi, alcuni dei quali compaiono nella informativa che la polizia giudiziaria ha consegnato alla Dda di Caltanissetta e acquisita dalla commissione, mentre altri risultano tra coloro che venivano osteggiati dal 'sistema' dell'ex presidente di Sicindustria, arrestati per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. L'Antimafia ascolterà: Attilio Bolzoni, Gianpiero Casagni, Giovanni Pepi, Giuseppe Lo Bianco, Sandra Rizza, Giuseppe Sottile, Giorgio Mulè, Roberto Galullo, Giuseppe Martorana Accursio Sabella, Antonio Fraschilla, Mario Barresi, e Giulio Francese in qualità di presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia.