Montante: Fava, indagine sul ''sistema''

Cominciano oggi pomeriggio le audizioni in commissione regionale Antimafia sul cosiddetto 'sistema Montante'. Lungo l'elenco di politici, dirigenti dell'amministrazione regionale e giornalisti che saranno ascoltati dalla commissione, guidata da Claudio Fava.

L'Antimafia si avvarrà del supporto come consulente a titolo gratuito dell'ex magistrato Gioacchino Natoli, in pensione da qualche mese. "Non ci sovrapporremo all'inchiesta giudiziaria che si concentra sull'esistenza di fattispecie penali - ha detto Fava in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni - Noi intendiamo indagare sulle distorsioni dei processi politici e di spesa, per noi è urgente e indifferibile. Pensiamo che questo 'sistema Montante' di un governo parallelo abbia ancora i suoi addentellati all'interno dell'amministrazione regionale".