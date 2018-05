Orchestra infantile Quattrocanti in concerto a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - [In]Visibilia, parole, immagini e suoni del sacro, si conclude con il Concerto dell'Orchestra e del Coro multietnico infantile Quattrocanti "La musica che salva. Omaggio alla memoria di Josè Antonio Abreu", diretto da Pietro Marchese, maestra del coro Valentina Casesa, che si terrà domani 30 maggio alle 21 al Politeama Garibaldi. In programma musiche di Bizet, Beethoven, Elgar, Rossini, Bach e Piovani. Il Concerto vuol essere un omaggio al maestro venezuelano ideatore de "Il Sistema", una realtà di orchestre infantili e giovanili che ha permesso in Venezuela di riscattare dalla violenza e dalla miseria 300 mila ragazzi. L'evento è stato realizzato in collaborazione tra l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Palermo, l'Associazione Amici della Musica e l'Associazione Talità Kum onlus e con il patrocinio dell'Assessorato dei beni Culturali della Regione Sicilia.

L'ingresso al concerto è gratuito e i biglietti possono essere ritirati al botteghino un'ora prima dello spettacolo fino ad esaurimento posti. (ANSA).