Omicidio a Palermo, celebrati i funerali

(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - Sono stati celebrati i funerali di Dino Salvato, 29 anni, ucciso a Palermo dallo zio Alfonso Vela, 43 anni, nel corso di una lite. La bara, partita da Fondo Alfano dove viveva il giovane con la moglie e tre figli, tra mortaretti e canzoni neomelodiche ha raggiunto corso dei Mille dove il corteo ha proseguito verso la stazione centrale in direzione della chiesa Sacra Famiglia di via Mignosi. Dopo la funzione religiosa il corteo si è diretto al cimitero.

Salvato è stato ucciso lo scorso 21 maggio durante un tentativo di chiarimento con lo zio, in presenza di un altro parente, seguito al sequestro di un deposito di ferro e materiali pericolosi nel quartiere Guadagna che, secondo lo zio, era avvenuto perché qualcuno aveva parlato.

La notizia del sequestro era stata postata su Facebook e da qui è nata una guerra, finita tragicamente con la morte di Dino Salvato. Lo zio di Salvato è stato fermato dalla Squadra mobile.