Mostre: istallazione di Merz al Salinas di Palermo

(ANSA) - PALERMO 29 MAG - L'istallazione "Il pittore in Africa" (1984) di Mario Merz da giovedì prossimo sarà su una delle pareti dell'appena ritrovata Agorà del Museo archeologico Salinas di Palermo che ospita le protomi leonine del Tempio di Himera oltre al frontone del Tempio C di Selinunte. La genesi dell'opera di Mario Merz risale agli anni Ottanta quando, partecipando ad una storica edizione della Biennale di Venezia, l'artista si interrogò sulla totale mancanza di partecipazione africana alla manifestazione. La frase "esisterà pure un pittore in Africa" diventa così un interrogativo pulsante che, allora come oggi, si allarga alla mancata comprensione tra due sponde vicinissime e lontanissime nello stesso tempo.(ANSA).