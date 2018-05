Montante:decade da presidente Camera commercio Caltanissetta

(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - Antonello Montante non è più presidente della Camera di commercio di Caltanissetta: l'imprenditore è decaduto alla luce delle dimissioni formalizzate da cinque componenti del consiglio camerale, con il conseguente scioglimento dell'organismo. L'ex presidente di Sicindustria era rimasto in carica nonostante l'arresto per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione nell'ambito dell'inchiesta 'double face' della Dda di Caltanissetta. Spetterà ora alla Regione siciliana nominare un commissario. Montante, a questo punto, perderà anche la carica di presidente di Unioncamere Sicilia. (ANSA).