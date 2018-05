Stato-mafia: Mori, solo folle poteva organizzare tale affare

(ANSA) - PALERMO, 27 MAG - "Se fossi stato io sarei un folle ad aver organizzato un affare simile, non dovrei andare in carcere ma in una clinica neuro-psichiatrica". Lo ha detto il generale Mario Mori durante il faccia a faccia di Giovanni Minoli in onda oggi su La7, commentando la sentenza della Corte d'assise di Palermo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia che lo ha condannato a 12 anni di reclusione.

"Sono le stesse carte, le stesse vicende e gli stessi testimoni del processo di favoreggiamento a Provenzano in cui sono stato assolto - ha aggiunto - Mi sono innervosito e poi ho deciso di continuare a difendermi. Penso che sia un processo che ormai è debordato dal campo penale per entrare in quello che è storico-ideologico. Qui si fa l'analisi di un periodo storico più che esaminare le colpe di qualche imputato".(ANSA).