Sanità: Barbara Cittadini eletta presidente nazionale Aiop

(ANSA) - PALERMO, 27 MAG - Barbara Cittadini è stata eletta presidente di Aiop Nazionale, l'associazione che riunisce le case di cura private, al termine della 54° Assemblea Generale che si chiude oggi a Roma. Subentra a Gabriele Pelissero che chiude oggi i suoi sei anni di mandato. Nata a Palermo 51 anni fa, laureata in Scienze Politiche con indirizzo politico-sociale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal 1994 è presidente e legale rappresentante della Casa di Cura Candela Spa di Palermo e da luglio 2006 presidente regionale di Aiop Sicilia, da giugno 2012 vice presidente nazionale di Aiop.

Tra gli altri incarichi, Barbara Cittadini è componente del Gruppo tematico Sanità-Scienze della Vita di Confindustria Nazionale e vicepresidente di Confindustria Palermo con delega alla sanità.

"Sono molto soddisfatta di questo risultato e ringrazio gli associati per la fiducia e l'affetto che mi hanno dimostrato. Il primo obiettivo che mi prefiggo per questo mio mandato è quello di rappresentare gli interessi di tutte le aziende Aiop - grandi, medie e piccole - rispettandone e valorizzandone le diversità, perché l'unicità di ogni singola struttura deve essere per noi un'opportunità", afferma Barbara Cittadini. "Da presidente mi impegnerò a creare nuove forme di collaborazione per potenziare l'intera filiera della salute e il ruolo di Aiop come rappresentante di tutte le tipologie di erogatori che la nostra associazione rappresenta. Aiop è quotidianamente impegnata a soddisfare, in maniera efficiente ed efficace, la domanda di salute degli italiani, che continuano a sceglierci per la qualità che le nostre strutture socio-sanitarie offrono".

