Scuola: concorso fotografico al De Cosmi

(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - Si intitola "emozioni in un click" la mostra e il concorso fotografico organizzato dall'istituto De Cosmi a Palermo. L'idea della esposizione è nata ai docente Silvana Mannino e Aurelia Santorelli in collaborazione con gli insegnanti del dipartimento di storia dell'arte. Tutte le immagini della mostra sono accompagnate da una riflessione personale degli autori. Il tema su cui i ragazzi sono stati guidati a riflettere dai docenti è "la bellezza delle relazioni interpersonali fondate sul rispetto, la condivisione, la fraternità, l'uguaglianza". Negli ultimi due giorni tutte e classi hanno visitato la mostra, e gli studenti hanno scelto la loro foto preferita e hanno votato scrivendo il numero in un foglio di carta che è stato inserito in una scatola. Il primo classificato scelto dalla giuria di esperti è Dario Burgì. La prima classificata scelta dal pubblico è Micol D'Aleo. Madrina della mostra è stata la professoressa Giovanna Cuti