Musica: Emma fa tappa in Sicilia con "Essere qui Tour"

(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - "Essere qui Tour" (prodotta e organizzata da F&P Group) sarà in Sicilia in un'unica data, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management, domani (26 maggio) al Pal'Art Hotel di Acireale. Il tour porta nei Palasport italiani le nuove hits di "Essere qui", il sesto album di inediti di Emma, prodotto insieme a Luca Mattioni.

Emma sarà accompagnata sul palco da Paul Turner (basso), Derrick McKenzie (batteria), Roberto Angelini (chitarra), Giorgio Secco (chitarra), Andrea Montalbano (chitarre) e Luca Mattioni (tastiere e synth).

Da venerdì 4 maggio inoktre è in radio "Mi parli piano", il nuovo singolo di Emma estratto dall'album "Essere Qui".

Un'intensa ballata in cui Emma, con la sua voce calda e graffiante, parla d'amore, amicizia e affetti. Lo scorso 13 aprile il disco è stato pubblicato anche in Giappone e sempre ad aprile Emma è stata in concerto a Tokyo, protagonista musicale del festival "Italia Amore Mio 2018", e ha rappresentato l'Italia anche a Las Vegas, in uno showcase esclusivo sul palco della Latin Billboard Music Week, principale manifestazione dedicata agli operatori del settore discografico legata al mercato latino-americano.(ANSA).