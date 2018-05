Trova monete antiche, le consegna a Gdf

(ANSA) - SIRACUSA, 24 MAG - Si è recato alla Tenenza di Lentini per mettere a disposizione un importante ritrovamento di monete antiche dopo essere stato all'esposizione "La Luce dell'Onestà", mostra itinerante di oggetti archeologici ritrovati delle Fiamme Gialle aretusee. Un cittadino lentinese ha consegnato più 60 monete ritrovate tra gli oggetti che erano stati del padre.

La Sovrintendenza ai beni culturali ne ha accertato l'autenticità: si tratta di monete dal valore archeologico e numismatico che saranno consegnate al comune di Lentini per la collocazione nel museo cittadino Il lentinese Salvatore Tragna, dopo la consegna, ha dichiarato: "Ho avuto modo di apprezzare i reperti presenti nella mostra e di comprendere che i beni ritrovati sono di tutti i cittadini.

Ricordandomi che da ragazzo avevo visto alcune monete antiche nelle mani di mio padre, mi sono messo a cercare tra le cose vecchie in soffitta ed ho ritrovato queste monete che ho consegnato alla Guardia di Finanza".