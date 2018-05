Droga: operazione a Palermo, 11 arresti

(ANSA) - PALERMO, 24 MAG - Undici persone sono state arrestate a Palermo nel corso di un'operazione della Polizia di Stato, denominata "Drug Away", con la quale è stata disarticolare un'associazione criminale che spacciava droga anche a domicilio nel mercato storico di Ballarò. L'indagine, condotta dalla Squadra mobile, ha permesso di ricostruire centinaia di episodi di spaccio di cocaina, hashish e marijuana, su ordinazione da parte di una clientela ormai fidelizzata, attraverso utenze cellulari ad hoc.

Lo spaccio era gestito da undici persone, anche imparentate tra loro, che avevano ruoli interscambiabili e una cassa comune per sostentare le loro famiglie. L'analitico calcolo della sostanza stupefacente smerciata, sulla base del numero medio di consegne giornaliere, raddoppiato nei week-end, raggiungeva una vendita complessiva di 1.260 chili al mese, articolato, secondo le richieste dei consumatori, in cocaina, hashish e marjuana.