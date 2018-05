Architettura: Studio AM3 di Palermo alla Biennale di Venezia

(ANSA) - PALERMO, 24 MAG - Punta su Gibellina, e precisamente sul teatro di Pietro Consagra, il progetto sperimentale Coltivare il futuro di Marco Alesi, Cristina Calì e Alberto Cusumano, titolari dello studio di architettura AM3 di Palermo, che in collaborazione con Vincenzo Messina e il supporto dell'Università degli studi di Palermo - Prof. Maurizio Carta e dell'artista Giuseppe Zummo, verrà ospitato all'interno della sezione Arcipelago Italia alla 16/a. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 2018. La Biennale, che quest'anno ha come titolo Freespace, si inaugurerà sabato 26 maggio per poi chiudere i battenti domenica 25 novembre. Arcipelago Italia racchiude cinque progetti legati ad altrettanti territori: la Sicilia è presente con la Valle del Belìce e Gibellina in particolare, gli altri progetti coinvolgono la Barbagia con la piana di Ottana, Matera nelle sue relazioni con le aree interne della regione Basilicata, il Cratere e Camerino con la zona dell'Italia centrale colpita dal terremoto del 2016 e l'Appennino Tosco- Emiliano con un focus sul Parco delle Foreste Casentinesi.

Gli studi di architettura coinvolti sono in parte legati a quei territori, in parte sono stati individuati per il loro talento e la loro capacità e rappresentano una nuova generazione di professionisti. Insieme a loro un gruppo di tutor ed esperti, un team di fotografi e le università locali. (ANSA).