Mostra per Falcone in condominio Palermo

(ANSA) - PALERMO, 22 MAG - L'androne di un condominio del centro storico di Palermo è diventato il percorso espositivo di una mostra fotografica per Falcone. L'ha organizzata Nino Giordano, 84 anni e un'antica passione per l'arte visiva. Dal 1990 Giordano, ex "proiezionista" di sale cinematografiche, ha coinvolto il condominio di via Giovanni Di Cristina 10, nel quartiere popolare dell'Albergheria, in un fitto programma di attività culturali: non solo mostre ma anche incontri e concerti.

Le foto di Giordano colgono aspetti della vita quotidiana nei rioni popolari. In questa esposizione ripercorrono le "tracce" dei personaggi che hanno lottato contro la mafia.