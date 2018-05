Sexy bike wash in piazza Avola, polemica

(ANSA) - PALERMO, 21 MAG - Si chiama sexy bike wash. E' una esibizione di uomini e donne in costume che con movenze ammiccanti lavano con tanto di schiuma motociclette o automobili. Ed è stato proprio una spettacolo del genere che dopo la sfilata della banda musicale ad Avola, nel siracusano, ha innescato una serie di polemiche. Lo spettacolo si è svolto durante il motoraduno organizzato dai centauri di "Avola bikers": 500 appassionati di due ruote, provenienti da diverse province siciliane e da Malta, che ieri si sono dati appuntamento in piazza Umberto I per il quinto anniversario del moto club avolese. La sezione cittadina della Lega di Avola guidata da Simone Libro ha chiesto le "dimissioni del sindaco Luca Cannata e dell'assessore al Turismo Luciano Bellomo".

Per l'organizzatore della perfomance Seby Basile, presidente degli Avola Bikers: "nessun scandalo è uno spettacolo come tanti altri e fra l'altro quando si è svolto in piazza non c'era alcuna famiglia con bambini al seguito".