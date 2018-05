M5s:a Partinico lista con simbolo simile

(ANSA) - PALERMO, 21 MAG - Il successo elettorale del Movimento 5 Stelle provoca un effetto clone per quanto riguarda le liste presentate in Sicilia per le prossime amministrative.

Con un comunicato ufficiale diffuso dall'ufficio stampa regionale del M5s, il Movimento mette infatti in guardia da una lista che avrebbe tentato di copiare il proprio simbolo. "A Partinico (PA), così come per tutti i Comuni al voto per le elezioni amministrative - si legge nella nota - il M5S è presente con un'unica lista, a sostegno in questo caso del sindaco Gaetano Costanzo. Da alcune segnalazioni è emerso infatti che nella cittadina del Palermitano è stata presentata una lista civica che, nonostante il tentativo di utilizzo di un simbolo simile a quello del M5S, non è in alcun modo ascrivibile al Movimento".