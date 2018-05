Legalità: serata in memoria Falcone e Borsellino a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 19 MAG - Una serata dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino si svolgerà domani, domenica 20 maggio, a Palermo, a partire dalle ore 19, nella Chiesa della Magione (e non più nel Complesso monumentale dello Spasimo a causa delle avverse condizioni meteo). La manifestazione, inserita nel cartellone di Palermo Capitale italiana della cultura, aprirà le celebrazioni per ricordare il 26/o anniversario delle stragi. La serata si aprirà con il "Concerto d'amore" eseguito dall'Orchestra "La nuova generazione" diretta dal maestro Giovanni La Mattina. Seguiranno le testimonianze di alcuni familiari delle vittime e la lettura di una intervista rilasciata da Antonio Montinaro, capo scorta del giudice Giovanni Falcone, dieci giorni prima dell'attentato di Capaci.

Prevista anche la presenza di Pif e di due piccoli protagonisti della serie televisiva "La mafia uccide solo d'estate", gli attori Edoardo Buscetta ed Enrico Gippetto che leggeranno alcuni pensieri di Giovanni Falcone. Subito dopo sarà proiettato il docufilm dell'Ansa "L'eredità di Falcone e Borsellino", curato da Giuseppe Di Lorenzo, Franco Nicastro e Francesco Nuccio. Il video, che raccoglie le testimonianze di familiari, colleghi e giornalisti, ricostruisce le tappe fondamentali della vita dei due magistrati uccisi dalla mafia anche attraverso le immagini della mostra fotografica dell'Ansa, che porta lo stesso titolo del docufilm. Al termine della proiezione si svolgerà un dibattito con la partecipazione dell'inviato del Corriere della Sera Felice Cavallaro, degli ex magistrati Pietro Grasso, già Procuratore nazionale antimafia, e Giuseppe Ayala, pm nel maxiprocesso a Cosa Nostra, del Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi e del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo Roberto Scarpinato.(ANSA).