Contratto: Lega e M5s in gazebo a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 19 MAG - Anche in Sicilia come nel resto d'Italia il movimento di Matteo Salvini chiede il consenso agli elettori sui punti del contratto con Il M5s per la formazione del nuovo esecutivo con i pentastellati, un un gazebo montato in piazza Politeama. A poche centinaia di metri in piazza Verdi anche il M5s ha organizzato una postazione per spiegarne i contenuti.