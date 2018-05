Musica: Claudio Giambruno e Daniela Spalletta al Country

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - "Spontanea ed intensa nel muovere le emozioni con un linguaggio sfumato ed un corollario tecnico pari alla bellezza educata e sensuale della sua voce". Così viene definita da Fabrizio Ciccarelli nel suo articolo pubblicato in Roma in Jazz, Daniela Spalletta special guest del Claudio Giambruno Quartet in concerto domani, sabato 19 maggio al Country Club, in via dell'Olimpo a Palermo, alle ore 21.30. Quello del Country Club è sicuramente un palco che richiama i vecchi club, in una serata di pura musica jazz per l'esibizione del Claudio Giambruno Quartet. Durante il concerto verranno presentati al pubblico i brani del nuovo lavoro discografico "Juiu", che vanta l'uscita discografica di Alpha Music, prestigiosa etichetta jazz nazionale. Pluri-premiato sassofonista e docente della scuola popolare di musica del Brass Group, Giambruno, sarà accompagnato sul palco da Giovanni Conte al pianoforte, Giovanni Villafranca al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria. Del suo nuovo disco Claudio Giambruno sottolianea che: "JUIU (gioia mia in siciliano) e' l'appellativo affettuoso con cui mio nonno era solito chiamarmi, mi piace pensare che la mia musica susciti lo stesso sentimento verso chi l'ascolta. La partecipazione all'evento è a numero chiuso, pertanto si prega di confermare la propria adesione alla segreteria del circolo Country Club al recapito telefonico n.091.454886. (ANSA).