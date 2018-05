Mostre: a Palermo i dipinti di Ferri

(ANSA) - PALERMO 18 MAG - La sala delle Verifiche all'interno del complesso monumentale dello Steri, sede del rettorato dell'università di Palermo, ospiterà la mostra "Oscura Luce", selezione di opere pittoriche di Roberto Ferri, esponente della figurazione contemporanea italiana. La mostra sarà inaugurata dal rettore Fabrizio Micari domani alle 19 e sarà visitabile fino a sabato 9 giugno. "Ferri, nato a Taranto nel 1978, èconsiderato - afferma una nota degli organizzatori dell'esposizione - uno degli esponenti della figurazione italiana che, sulla scorta della grande tradizione rinascimentale e poi barocca, da Michelangelo a Caravaggio, e poi dell'accademismo sette-ottocentesco, ha saputo reinventare una pittura dal gusto classico ma contemporanea, sui quali elementi iconografici della tradizione si innestano strumenti tipici del surrealismo. Ha esposto in molti Paesi e ha inoltre realizzato la Via crucis per la Cattedrale di Noto, ricostruita dopo il terremoto".