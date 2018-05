Libri: immaginario viaggio in Sicilia tra miti e leggende

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - Un immaginario viaggio in Sicilia di Alberto Caeiro (un eteronimo del grande scrittore portoghese Fernando Pessoa) alla ricerca di risposte sulla sua non-esistenza e gli incontri con Filippo Bentivegna, (scultore di art brut siciliano) e con personaggi storici che hanno fatto tappa a Sciacca e in altri paesi della Sicilia. E' questo il filo conduttore del romanzo "A viagem à Sicilia de Alberto Caeiro" (edizioni Ler devagar!, euro 19.90 pagine 211) scritto dal giornalista Accursio Soldano e pubblicato in Portogallo. La traduzione dall'italiano è stata curata da Andrea Ragusa e Ana Cláudia Santos, la revisione del testo a cura di Maria Luísa Castelo. Presentato in anteprima a "Folio", il Festival Literàrio Internacional di Obidos, il romanzo traccia "un continuo scambio di ruoli che conducono tutti ad un unico fine: l'apparire per essere", afferma Soldano. Nel suo girovagare per le campagne siciliane il protagonista Alberto Caeiro scoprirà miti, storie e leggende della Sicilia mentre i suoi interlocutori avranno a che fare con personaggi immaginari. "La continua ricerca di risposte sulla costruzione della sua vita - dice l'autore - è un pretesto per ricordare che ciò che conta è il presente".(ANSA).