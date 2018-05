Interdittive Prefetto Verona a 2 aziende

(ANSA) - VERONA, 18 MAG - Il prefetto di Verona, Salvatore Mulas, ha adottato due provvedimenti di informazione antimafia interdittiva nei confronti di due imprese della provincia.

Si tratta della Veneta Autotrasporti e della S.G. Petroli, due Srl di Castagnaro (Verona) riconducibili a una famiglia di imprenditori di origine siciliana già colpita in passato da altri provvedimenti antimafia emessi dalle Prefetture di Milano e di Rovigo, e intestate a due prestanome.

La famiglia Diesi, i cui esponenti di spicco risultano Franco Salvatore e Giuseppe, originaria di Roccamena (Palermo) è da sempre attiva in vari campi imprenditoriali, in particolare nell'edilizia e nel movimento terra, e si è trasferita a metà anni 2000 in Veneto, moltiplicando la propria attività imprenditoriale anche tramite una vasta rete di parenti.