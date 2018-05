Esposizione a Palermo, 1250 cani

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - Domani e domenica nella struttura equestre del Parco della Favorita, a Palermo, si terrà l'esposizione internazionale canina organizzata dal "Kennel Club Palermo - gruppo cinofilo palermitano", socio collettivo dell'Enci. Alla manifestazione numero 67 sono iscritti circa 1250 cani di 150 razze. Si inizia alle 10 con l'esposizione alla quale sono iscritti circa 630 esemplari di tutte le razze. Alle 17 si terrà la premiazione del "Best in Show", il miglior cane in gara.

Domenica, dalle 10, si terranno 11 "raduni di razza": Terrier, Cani da compagnia, Cane Corso, Lupo Cecoslovacco, Pastore Australiano, Schnauzer e Pinscher, Bulldog, Bovari Svizzeri, Bassotti, razze nordiche, Retriever. "Stiamo portando avanti un percorso iniziato due anni fa - dice Giorgio Varoli, presidente del Kennel Club Palermo - dopo il commissariamento della struttura abbiamo messo a regime le nostre attività". La giuria internazionale è composta da giudici italiani, svedesi, finlandesi, romeni e lettoni.