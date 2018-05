Caduta da tetto magazzino, morta 14enne

(ANSA) - PALERMO, 17 MAG - Sara Indorante, la ragazzina di 14 anni caduta dal tetto di un magazzino dopo avere tentato di recuperare un pallone due giorni fa, è morta all'ospedale Civico di Palermo. Sara era insieme ad alcuni amici era salita sul tetto di un magazzino in via Del Carmine a Caccamo (Pa). Un copertura in plexiglas si è sbriciolata sotto il peso e la ragazzina ha fatto un volo di 10 metri. E' stata trasportata prima all'ospedale Cimino di Termini Imerese poi in Rianimazione al Civico. Qui questa mattina è stata dichiarata la morte cerebrale. Sulla vicenda indagano i carabinieri.