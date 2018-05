Sicilia:Fava eletto presidente Antimafia

(ANSA) - PALERMO, 16 MAG - Claudio Fava è il nuovo presidente della commissione Antimafia in Sicilia. E' stato eletto subito dopo l'insediamento dell'organismo parlamentare con 11 voti sui 12 deputati presenti in commissione (in totale sono 13). Un voto è andato a Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd.