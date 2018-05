Legalità: nuovo murale a Catania

(ANSA) - CATANIA, 14 MAG - Un murale di 26 metri per nove inneggiante alla legalità realizzato da 13 studenti del Liceo Artistico Emilio Greco lungo la circonvallazione è stato presentato alla città dal sindaco di Catania Enzo Bianco e dall'assessore Nuccio Lombardo. L'idea dell'opera, creata di fronte al murale dedicato a Giuseppe Impastato, è partita dall'Agenzia Giovani del Comune nell'ambito del piano "Tele urbane". Il murale è stato realizzato durante un progetto di alternanza scuola - lavoro.

"Mi piace molto - ha detto Bianco - l'accostamento tra i colori dell'arcobaleno e i nomi di illustri siciliani che hanno perso la vita per difendere la Cultura della legalità. Aver realizzato quest'opera significa non soltanto aver reso loro omaggio ma anche aver trasformato questo omaggio in qualcosa di concreto, pieno di gioia di vivere". (ANSA).