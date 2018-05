R.Forte Sicilian Open: vince Lagergren

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Joakim Lagergren conquista il Rocco Forte Sicilian Open di golf, prima delle due tappe italiane dell'European Tour, dopo una battaglia decisasi solamente al play-off. Lo svedese ha superato al fotofinish la concorrenza del francese Mike Lorenzo-Vera, arresosi alla prima buca dello spareggio. Prima vittoria in carriera sul massimo circuito europeo per il 26enne di Stoccolma. Sul percorso del Verdura Resort di Sciacca (Agrigento), medaglia di bronzo per l'australiano Lucas Herbert e il britannico Andy Sullivan (entrambi a -15). Mentre il danese Lucas Bjerregaard nel finale ha sprecato ogni chance di vittoria ed ha chiuso quinto (-14). Settimo posto per Francesco Laporta, il migliore tra gli azzurri (-11). All'interno della Top 10, in nona posizione, tra gli altri anche Edoardo Molinari (autore di una grande rimonta nell'ultimo giro) ed Andrea Pavan (-10). Piàù indietro Lorenzo Gagli e Matteo Manassero, 20/i a -6.