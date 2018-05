Tumori: Airc, torna l'Azalea della ricerca

(ANSA) - PALERMO, 11 MAG - L'Associazione ltaliana per la Ricerca sul Cancro, in occasione della Festa della Mamma, rinnova il suo impegno per la salute delle donne colorando migliaia di città e piccoli centri con l'Azalea della Ricerca, pianta che da più di trent'anni contribuisce a migliorare lo prevenzione e la cura dei tumori femminili. L'appuntamento è per domenica 13 maggio in 3.700 piazze di tutta Italia dove sarà possibile acquistare l'Azalea della Ricerca. Questo fiore, simbolo della salute femminile, ha permesso ad AIRC, solo negli ultimi 5 anni, di investire oltre 64 milioni di euro per sostenere 498 progetti di ricerca e 126 borse di studio per studi sulla prevenzione, diagnosi e cura dei tumori femminili.

Più di 20 mila volontari AIRC saranno nelle piazze delle città anche quest'anno per distribuire 580.000 coloratissime azalee. A fronte di una donazione di 15 euro, insieme alla piantina verrà consegnata una speciale Guida interamente dedicata alla salute con indicazioni pratiche degli esperti sui percorsi di prevenzione e diagnosi precoce.

A Palermo sarà possibile acquistare l'Azalea della ricerca in via Libertà (davanti il negozio Prada), Piazza Crispi (Croci), via Magliocco (angolo via Ruggero Settimo), Piazza Unità d'Italia (villa Sperlinga), Corso Calatafimi (davanti Oviesse), vial Strasburgo (davanti Oviesse), via De Gaspaeri (chiesa Sant'Eugenio Papa), via Geraci (chiesa Cottolengo), Parco Uditore e Valdesi (chiesa Maria Assunta). (ANSA).